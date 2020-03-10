غلاكسي S20 أكثر عرضة للتلف من S20 بلس وS20 ألترا (فيديو)

كشف مقطع فيديو مؤخرا عن تصدّر هاتف شركة سامسونغ غلاكسي S20 ألترا، لأفضل إصدار من تشكيلة الشركة التي أطلقتها أخيرا، وتضم غلاكسي S20 وS20 بلس.

ونشرت شركة ”سكوير تريد“ المختصة بتوفير خدمات الضمان على الأجهزة، اختبارها المعتاد للمتانة ”قابلية الكسر“ على هواتف غلاكسي S20 وS20 بلس وS20 ألترا، وذلك على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب. بحسب موقع ”سام موبايل“.

وأظهرت نتائج الاختبار أن غلاكسي S20 كان الأكثر تضررا بالمقارنة مع شقيقيه S20 بلس وS20 ألترا، رغم اشتراك سلسلة الهواتف جميعها في ذات المكونات (ألمنيوم عالي الجودة وزجاج غوريلا 6).

يقول التقرير المصور إن شاشة غلاكسي S20 تحطمت خلال أول هبوط لها من ارتفاع يبلغ 6 أقدام، كما كان الهاتف الوحيد الذي تعطل بعد اختبار الانحناء. غير أنه أبلى بلاء جيدا في اختبار غمر المياه متخطيا في تلك النتيجة S20 بلس وS20 ألترا

وأشار التقرير إلى أن كثيرا من المستخدمين قد لا يتعرضوا لتجربة إسقاط الهاتف من هذا الارتفاع (ستة أقدام)، مما يعني أن هاتف غلاكسي S20 بهذه الشاشة التي أظهرها الاختبار، من الأفضل استخدام حافظة لصيانته.

وجاء تقييم شركة ”سكوير تريد“ بالدرجات للهواتف الثالثة غلاكسي S20 أوS20 بلس وS20 ألترا 81 و 71 و 70 نقطة على التوالي.