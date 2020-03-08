”كورونا“ يعطل خطة ”آبل“ لإصدار هواتفها الجديدة

كشف إليوت لان خبير سلسلة التوريد في ”آبل“ أن الشركة ستضطر لتأجيل إطلاق هواتفها الجديدة من الطرازات التي تعمل بتقنية اتصال الجيل الخامس التي كان من المقرر أن تصدر في الخريف.

وخرج أليوت لان بتصريحات مفادها أن تفشي فيروس كورونا سيضرب خطة شركته الرامية لإطلاق الهواتف الجديدة التي قد تؤجل لمدة شهر لحين استجلاء الأمور.

وتوقع المسؤول في ”آبل“ أن يتم أيضاً تأجيل إصدار هاتف الشركة المرتقب ”iPhone SE2“ الذي كان مقررا إطلاقه قريبا بسبب ضعف التوريد والطلب الذي يعاني منه سوق التقنية عموماً نتيجة انتشار فيروس كورونا.

من جهتها، قالت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية (UBS) إن خطر انخفاض الطلب في المدى القريب يتزايد بالنسبة لشركة ”آبل“، مضيفة أنه من المرجح أن يتوسع التأثير خارج الصين.

بدورها قالت شركة ”فوكسكون“ لصناعة أجهزة ”آيفون“ في وقت سابق من هذا الشهر إنها تتوقع أن تبدأ المصانع المحلية عملياتها الطبيعية بحلول نهاية شهر آذار مارس.