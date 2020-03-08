سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف ”غلاكسي M21“ في هذا الموعد

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يستعد عملاق الهواتف الكوري ”سامسونغ“ لإطلاق هاتف ”غلاكسي M21“ في 16 آذار/مارس الجاري، في الهند. من المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بشاشة 6.4 بوصة من الأموليد، وبطارية قوية 6000mAh، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الهندية IANS. وأفادت التقارير المتداولة بأن الهاتف الذكي القادم سيأتي بكاميرا سيلفي بدقة 20 ميغابكسل، وإعداد كاميرا ثلاثية خلفية، تتميز بمستشعر…