سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف ”غلاكسي M21“ في هذا الموعد

يستعد عملاق الهواتف الكوري ”سامسونغ“ لإطلاق هاتف ”غلاكسي M21“ في 16 آذار/مارس الجاري، في الهند.
من المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بشاشة 6.4 بوصة من الأموليد، وبطارية قوية 6000mAh، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الهندية IANS.
وأفادت التقارير المتداولة بأن الهاتف الذكي القادم سيأتي بكاميرا سيلفي بدقة 20 ميغابكسل، وإعداد كاميرا ثلاثية خلفية، تتميز بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميغابكسل.
كما يأتي غلاكسي M21 مدعوما بمعالج إكسينوس 9611، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 غيغابايت/6 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت/128 غيغابايت.
وسيكون متاحا للبيع عن طريق موقع أمازون.
وكانت سامسونغ قد أطلقت غلاكسي M31 قبل بضعة أيام.
وجاء تقريبا بنفس مواصفات غلاكسي M21 من ناحية المُعالج وذاكرة الوصول العشوائي والتخزين.