”شاشة منحنية وكاميرا ثلاثية“.. أبرز مواصفات هاتف موتورولا إيدج بلس الجديد

ظهرت تصاميم جديدة لهاتف موتورولا ”إيدج بلس“ الرائد المشهور، حيث يأتي بثلاث كاميرات خلفية، وحواف عرض منحنية ”الشلال“، وأدق ثقب لكاميرا صور السيلفي على الإطلاق.

وأوضحت سلسلة من الصور التي تم تسريبها بشكل مشترك على موقعي leanerOnLeaks وPricebaba، أن الهاتف الجديد يستلهم مظهره من هاتف سامسونغ غلاكسي نوت 10، وسلسلة S من سامسونغ، التي تتميز بحواف منحنية مزودة بثقب للكاميرا.

كما توضح التسريبات الجديدة أن موتورولا ”إيدج بلس“ يأتي بشاشة عرض منحنية أو ما يعرف بـ Waterfall Screen أو شاشة الشلال، وهي عبارة عن شاشة أوليد مرنة منحنية بشدة عبر الحواف على الجانبين الأيسر والأيمن بسُمك مدهش يصل إلى (9.5 ملم).

وبالمثل، يوجد ثقب صغير لكاميرا سيلفي في أعلى يمين الشاشة، بالإضافة إلى وحدة استشعار بصمات الأصابع الموجودة أسفل الشاشة، في الخلف يوجد 3 كاميرات أساسية، إلى جانب مجموعة متنوعة من فلاش الليد، بالإضافة إلى وحدات استشعار إضافية.

وتشير ورقة المواصفات المُسربة إلى أن هاتف موتورولا الجديد سيأتي بمعالج سناب دراجون 865، حتى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وبطارية قوية 5000mAh.

كما يتوافر في موتورولا إيدج بلس شاشة منحنية (2340 × 1080) بكسل بدقة Full HD، وعرض 6.67، بالإضافة إلى معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، ويدعم شبكات اتصال 5G، وسيعمل الهاتف على نظام تشغيل أندرويد 10