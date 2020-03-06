أوبو تطلق رسميا هاتفيها Find X2 وFind X2 Pro.. تعرف على مواصفاتهما

كشفت شركة الهواتف الصينية ”أوبو“ عن أحدث تشكيلة من هواتفها الذكية Oppo Find X2 وOppo Find X2 Pro رسميا، عقب تأخير بسيط بإطلاقه بعد إلغاء الملتقى العالمي للهواتف النقالة MWC.

ويأتي الهاتفان بشاشات بقوة 120 هرتز، ومعالج سناب دراجون 865 مزود بأجهزة مودم تستقبل شبكات الجيل الخامس وأسرع شحن في السوق، لكن يعد Find X2 Pro، الأرقى بين الاثنين، بشاشة منحنية.

ويتشابه الهاتفان بالشاشة نفسها من نوع أموليد بحجم 10 بت 6.7 بوصة بدقة QHD + والتي تتميز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويعمل باللمس بمعدل 240 هرتز لتقليل تأخر الإدخال، وبنظام تشغيل Android 10.

كما يأتي هاتف Find X2 Pro الجديد من أوبو بوحدة معالجة مركزية سناب دراجون 865 من كوالكوم تضم ذاكرة عشوائية بحجم 12GB من نوع ليدرز LPDDR5، وذاكرة داخلية بحجم 512GB من نوع UFS 3.0، بسعة 256 جيجابايت، لكن دون فتحة لبطاقة الذاكرة.

ويستخدم هاتف أوبو الجديد نفس مستشعر كاميرا هواتف سوني IMX586، الذي يهدف إلى إحراز الدقة العالية، والنطاق الديناميكي، والحساسية الفائقة بدقة 48 ميغابكسل.

ويضم هاتف Find X2 Pro كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، وثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميغابكسل للرئيسية والوسطى، أما الثالثة بدقة 13 ميغابكسل بتقريب بصري يصل إلى ×5، هجين يصل إلى ×10.

وحرصت أوبو في هاتفيها على تقديم بطارية قوية 4، 260 مللي أمبير في الساعة، مدعومة بتقنية VOOC Flash Charge للشحن السريع بقوة 65W.

وهناك ميزة إضافية للإصدار Pro وهي مقاومة الماء والغبار، كما يأتي Oppo Find X2 Pro بواجهة خلفية من طبقة السيراميك أو الجلد، وهو مادة ناعمة الملمس فريدة من نوعها تحاكي الجلد الحقيقي.