قريبا في الأسواق.. أرخص هاتف ذكي بكاميرا سيلفي

تستعد شركة الهواتف الصينية إنفينيكس، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، لإطلاق هاتفها الجديد ”S5 برو“، وذلك في إطار متابعتها لعروضها التنافسية.

ويأتي تصميم S5 برو بشاشة 6.53 بوصة تبلغ دقتها FullHD +، والتي تبلغ فيها نسبة العرض إلى الارتفاع 19.5: 9 بكثافة بكسل ppi 394، وتحت الغطاء، يحتوي S5 برو على المعالج القوي من نوعية هيليو SoC، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 غيغابايت.

ويعمل الهاتف الذكي الجديد بنظام أندرويد دولفين XOS 6.0 المستمد من نظام أندرويد 10، وهو مزود بسعة تخزينية تبلغ 64 غيغابايت، كما أن لديه فتحة بطاقة مايكرو إس دي تتيح تحميلا يصل إلى 256 غيغابايت.

كما يتميز ”S5 برو“ بكاميرا سيلفي 16 ميغابيكسل، تنبثق في وقت قصير عندما تلتقط صورا ذاتية وتنسحب عندما تنتهي من التصوير، وفي الجهة الخلفية يوجد إعداد ثلاثي للكاميرا، يتضمن كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميغابكسل وعمق 2 ميغابكسل ومستشعرات منخفضة الإضاءة.

إلى جانب ذلك، يأتي الهاتف مزودا بقارئ بصمات أصابع مثبت بالخلف، وبطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة تسحب الطاقة عبر منفذ microUSB بسرعة تصل إلى 10 واط.

والهاتف الذي سيتوفر باللونين البنفسجي والأخضر، سيكون سعره (135 دولارا)، وسيتم طرحه للبيع في الهند، في 13 مارس، عبر منصة التسويق الإلكتروني ”فليبكارت“.