هاتف غلاكسي نوت20 سيأتي بمساحات تخزين عملاقة‎

تستعد شركة سامسونغ للهواتف الذكية لإطلاق أحدث تشكيلة من هواتف غلاكسي نوت 20 المقرر أن تصدر في النصف الثاني من عام 2020.

وتأتي هواتف غلاكسي نوت 20 بسعة ذاكرة فلاش وتخزين عملاقة تصل إلى 128 جيجابايت من مساحة التخزين الأساسية، بحسب تقارير تم تداولها في وقت لاحق.

وقال تقرير موقع ”سام موبايل“ في سياق المقارنة: إن هاتف غلاكسي نوت 10 السابق يتميز بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، ولكنه لا يحتوي على فتحة بطاقة مايكرو إس دي microSD وهي ذاكرة فلاش تزيد من السعة التخزينية بشكل كبير للهاتف.

وقررت سامسونغ في إطلاق هواتفها الجديدة من تشكيلة غلاكسي نوت 20 تقليل كمية التخزين الداخلي المعروضة على الطراز الأساسي لهاتفها الذكي، كما أن هناك فرصة جيدة أن يكون لدى نوت 20 إلى جانب سعة 128 جيجا فتحة بطاقة مايكرو إس دي.

كما أن سعة التحميل الضخمة المتوقعة في الهاتف الجديد تتماشى مع ترقيات الكاميرا التي قدمتها سامسونغ في مجموعة غلاكسي S20، فضلاً عن أن الهاتف سيحتاج إلى مساحة كبيرة لتخزين الصور ذات الدقة العالية بدقة 8K والفيديوهات.