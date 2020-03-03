”غوغل“ تطور مزايا جديدة لتشغيل هواتف بيكسل دون لمسها‎

أضافت شركة ”غوغل“ ميزات جديدة لهواتف بيكسل، تمكن المستخدم من التحكم في الهاتف وتشغيله دون لمسه.

وقدمت الشركة مجموعة جديدة من الإضافات، تشمل هذه المرة عناصر تحكم جديدة في الموسيقى، ورموزا تعبيرية جديدة، وميزات الصور والفيديو، وميزات مساعدة طوارئ موسعة، وتحسينات في Google Pay.

وفي ديسمبر الماضي، قدمت الشركة مجموعة من الميزات، بما في ذلك مرشح لـ robocalls، والمزيد من أدوات التحكم في الصور، ومكالمات Duo المحسنة، وأكثر من ذلك.

كما قدمت غوغل نوعا جديدا من التحكم بالإيماءات، يطلق عليه Motion Sense، إلا أنه يمكن الآن التحكم في الهاتف دون الحاجة إلى لمسه، حيث يكتشف الهاتف الذكي موجة يديك ويترجمها إلى عناصر تحكم البرامج.

بالفعل، سمحت Motion Sense لمالكي Pixel 4 بالتخطي للأمام أو العودة إلى أغنية سابقة، وسيكون بإمكانهم أيضا إيقاف الموسيقى مؤقتا واستئنافها من خلال إشارة تتبع أعلى الهاتف.

وأعلنت غوغل أن هذه ستكون طريقة سهلة لإيقاف الموسيقى مؤقتا عندما تحتاج إلى إجراء محادثة، لكن في الواقع، لن يكون مفيدا إلا إذا كان يعمل باستمرار.