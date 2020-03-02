”أوبو“ تطلق الهاتف رينو 3 برو بـ6 كاميرات‎

أعلنت شركة Oppo عن إصدار هاتف Reno 3 Pro، وهو أحدث إصدار من سلسلة Reno التي تنفرد بمميزات أكثر من أي وقت مضى.

ويعتبر الهاتف الجديد نموذجا مختلفا تماما عن Reno 3 Pro 5G الذي تم إصداره في الصين، ديسمبر الماضي، وسيتم إطلاق هذا الجهاز في الهند أولا.

يتميز رينو 3 برو بتصميم أنحف وأخف وزنا عن الإصدارات السابقة، ويبلغ سمكه 8.1 ملم و 175 جم، وتتميز الشاشة بلوحة OLED مقاس 6.4: 20 بوصة 9: 1080 بكسل مزودة بمستشعر بصمة الأصابع 44 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر 2 ميغابكسل.

يضم الهاتف 6 كاميرات، 4 منها في الخلف، وتحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر 64 ميغابكسل وعدسة f / 1.7 ، بينما يوجد أيضا عدسة مقربة بحجم 13 ميغابكسل f / 2.4 2x وأخرى فائقة الدقة، بدقة 8 ميغابكسل f / 2.2، وجهاز استشعار أحادي بدقة 2 ميغابكسل.

تشمل المواصفات الأخرى معالج Helio P95 الجديد من MediaTek ، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت قابلة للتوسيع، وفتحات بطاقة SIM مزدوجة، وفتحة microSD منفصلة، ومقبس سماعة رأس.

ويتم تشغيل الهاتف بنظام Android 1K، ويمكن شحن البطارية البالغة 4،025 مللي أمبير في الساعة بسرعة 30 وات باستخدام نظام Oppo VOOC 4.0 ، بخلاف China Reno 3 Pro 5G، وهذا الهاتف لا يدعم شبكات الجيل الخامس.

وقالت شركة Oppo، إنها ستطلق هاتف Reno 3 Pro في الهند، يوم الجمعة، بسعر415 دولارا لطراز بسعة 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 غيغابايت من السعة التخزينية. وسيكلف طراز 256 غيغابايت 455 دولارا.