تسريب يكشف مواصفات هاتف سامسونغ الجديد ”غلاكسي A41“

أطلقت شركة سامسونغ مجموعة من الهواتف الذكية من سلسلة (Galaxy A) في الشهرين الأولين من العام، لكن الشركة الكورية الجنوبية لا يزال لديها الكثير لتقدمه.

وتداولت المواقع التقنية مؤخرا تسريبا يضم صورا لهاتف سامسونغ الجديد (غلاكسي A41) الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي، عبر برنامج اختبار الأداء ”جيك بنش“، من مميزاته أن سمكه 7.9 مم، كما يعتمد نظام تشغيل (أندرويد 10).

وفي التفاصيل، كشف تقرير ”جي إس إم أرينا“، أن الهاتف الجديد يأتي مزودا بشاشة Infinity-U من الأمام مع إعداد كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48MP، وشاشة تتراوح ما بين ”6 و 6.1″، وتضم كاميرا رئيسة خلفية بدقة 25 ميجابكسل.

وأوضحت الصور المسربة أن الهاتف لا يحتوي على مستشعر للبصمة من الخلف، وبدلا من ذلك، يمكن أن يكون تم وضعه تحت الشاشة، أو من الجائز أن يعتمد على ميزة خاصية التعرف على الوجه لفتح قفل الهاتف (Face Unlock).

بالإضافة إلى ذلك، يأتي الغلاكسي A41 بمنفذ USB-C في الجزء السفلي، محاطا بمقبس سماعة الرأس 3.5 ملم، ومكبر الصوت الميكروفون الأساسي، كما يظهر زر الطاقة وأزرار التحكم في الصوت بالجانب الأيمن، مع وجود فتحة بطاقة SIM على اليسار.

ويشير التقرير إلى أنه سيتم تجهيز غلاكسي A41 بمعالج MediaTek Helio P65 ثماني النواة، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت وتخزين 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت، وبطارية بقوة 3500 مللي أمبير في الساعة، مع دعم شحن سريع بقوة 15 وات.