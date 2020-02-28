بتصميم مبتكر للشاشة.. فيفو تطلق هاتف أبيكس 2020 (فيديو)

بعد عام واحد من إطلاق هاتف Apex 2019 الهائل، أطلقت شركة ”فيفو“ الصينية جهازًا يضم عددًا من الابتكارات الرئيسة في جميع الأجهزة.

ويحتوي Apex 2020 على شاشة بحجم 6.45 بوصة مع زجاج منحنٍ ينحني بمقدار 120 درجة حول حافة الهاتف.

ونظرًا لأن جوانب Apex 2020 كلها زجاجية، فهذا يعني أنه لا يوجد مكان للأزرار، وفي الواقع، لا توجد منافذ خارجية أو فتحات كبيرة عبر الجهاز بأكمله. وعندما يتعلق الأمر بإلغاء قفل الهاتف أو ضبط مستوى الصوت، زودت فيفو هاتفها بالأزرار الافتراضية الحساسة للضغط بدلًا من ذلك، ولشحن الجهاز، يكون الخيار الوحيد هو الشحن اللاسلكي بسرعة تصل إلى 60 وات، وهو قفزة هائلة من الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات الذي تحصل عليه في الكثير من الهواتف الحديثة.

وأحد أكثر الابتكارات إثارة للإعجاب في Apex 2020 وجود فتحة في الكاميرا الأمامية؛ وذلك لأن شركة فيفو سارت على خطى ”سامسونغ“ و“هوواوي“، ووضعت كاميرا أمامية في Apex 2020 أسفل الشاشة.

وفي الخلف، تتميز كاميرا Apex 2020 بتحسينين كبيرين: تقريب بصري مستمر وعدسات متعددة ذات أطوال بؤرية ثابتة، وبرامج لإنشاء الوهم بأنك تقوم بالتكبير بسهولة أكبر كلما اقتربت.

وبالنسبة للصوت، يأتي Apex 2020 مزودًا بتقنية Screen SoundCasting التي تهز شاشة الهاتف لإخراج الصوت.