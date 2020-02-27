سامسونغ تطرح شاشات أوليد محسنة لجيلها الجديد من هواتف الـ5G

من المتوقع أن تجعل هذه الميزة التنافسية سامسونغ قادرة على الاحتفاظ بريادتها الكبيرة لهذه السوق، كما أنه من المرجح أن يتم استخدام الإنتاج الجديد من شاشات الأوليد، التي توفر استهلاك طاقة الشاشة في العديد من هواتفها لهذا العام، وأولها كان عبر إنتاج غلاكسي S20.



تتميز التشكيلة الجديدة من سامسونغ، بشاشات ذات عناية للعين بمعدل تحديث 120 Hz، كما اعتمدت هيئة ”في دي ايه“ الألمانية جودة تلك الشاشات، إلى جانب ذلك، منحتها شركة ”اس جي اس“ السويسرية شهادة ”شاشة العناية بالعين“ لقدرتها على خفض انبعاثات الضوء الأزرق وانخفاض استهلاك الطاقة.



في اختبارها، وجدت ”اس جي اس“ أنه ينبعث من شاشة الأوليد الجديدة ضوءا أزرق بنسبة 6.5% وهو أقل بشكل ملحوظ من مستوى 7.5% من التي أصدرتها سامسونغ العام الماضي، إلى جانب انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 15%.



قامت سامسونغ بتسويق إنتاجها الجديد الذي تم الكشف عنه بسرعة في أحدث هواتفها الذكية، كما أكدت الأسبوع الماضي أن الزجاج الرقيق الفائق، المستخدم في شاشة غلاكسي زد فليب القابل للطي، يمكن إنتاجه الآن بكميات كبيرة لمختلف الأجهزة القابلة للطي وبأحجام شاشة مختلفة.

