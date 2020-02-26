سامسونغ تضيف ”تتبع الطمث“ إلى تطبيقاتها الصحية

بعد طول انتظار أضافت Samsung Health تطبيق ”تتبع الطمث“ إلى تطبيقاتها الصحية، حيث تعمل شركة سامسونغ على طرح تحديث لإصدارها رقم 6.9.0.055، لتضيف بذلك فئة جديدة لصحة المرأة، ويسمح للمستخدمات بتتبع دورات الحيض، وفقا لما ذكره موقع Engadget.

وتوفر شركات مثل Apple و Fitbit و Garmin العديد من تطبيقات الطرف الثالث بالفعل لتتبع الدورة الشهرية، وتظهر منتديات ”سامسونغ“ أن المستخدمين كانوا ينتظرون هذه الإضافة لسنوات، وتساءل الكثيرون لماذا لم تكن صحة المرأة من الأولويات؟

كما أوضح نيكول لي من موقع Engadget، أن تطبيقات تتبع الدورة الشهرية والخصوبة تعتمد مدى فاعليتها على ما تستخدمه من أجله؛ فللتنبؤ ببساطة بموعد بدء الدورة التالية، تستخدم التطبيقات بيانات الدورة الماضية التي يمكن أن تكون مفيدة.

لكن يصبح الأمر أكثر صعوبة عند بدء استخدام التطبيقات لـ“التخيّل“، فإذا كنتِ تبحثين عن تطبيق يمكن أن يعمل كوسيلة لمنع الحمل، فأفضل خيار لكِ، المعتمد من إدارة الأغذية والعقاقير هو تطبيق Natural Cycles لتتبع الخصوبة، وإذا كنتِ حاملاً، فقد تجدين تطبيقات صحة الحمل أكثر من مخيبة للآمال.

ويعد إضافة تطبيق ”تتبع الدورة الشهرية“ جزءًا من محاولات ”سامسونغ“ لجعل ”Samsung Health“ أكثر شمولًا، مما يتيح لها القيام بأكثر من مجرد تتبع لأنشطة الشركات الأخرى.

ففي العام الماضي، أضافت ”Samsung Health“ تطبيق ”Calm“ للتأمل والاسترخاء والنوم، كما أضافت أيضًا تطبيقًا لمراقبة ضغط الدم والكشف عن الإجهاد إلى ساعتها Galaxy Watch Active، لكن في هذه الحالات أيضًا، كانت ”سامسونغ“ تطارد منافسين قاموا بالفعل بتقديم ميزات مماثلة.