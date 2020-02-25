سامسونغ تزود هاتفها الجديد بذاكرة عشوائية تفوق ”اللابتوب“

أعلنت شركة ”سامسونغ“ الكورية، البدء بإنتاج شريحة ”LGBDDR5 DRAM“ بسعة 16 جيجابايت لأول مرة.

وسيكون هاتفها ”Samsung Galaxy S20 Ultra“، الأول من نوعه بتلك السعة، التي تفوق الذاكرة العشوائية للحاسوب الشخصي ”اللابتوب“.

تتميز الرقاقة الجديدة بسرعة فائقة، حيث يبلغ معدل نقل البيانات أسرع بـ1.3 مرة من ذاكرة الوصول العشوائي ”LPDDR4X“، إضافة إلى توفير الطاقة بنسبة 20٪ تقريبًا مقارنة بشريحة 8 جيجابايت.

وكانت سامسونغ قد بدأت الإنتاج الأول في العالم لرقاقة LPDDR5 بسعة 12 جيجابايت في شهر تموز/يوليو من عام 2019، ما يعني أن الأمر استغرق نصف عام فقط لنقلها من 12 إلى 16 جيجابايت.

ويحتوي الكمبيوتر الشخصي ”اللابتوب“ على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، حيث تبدأ جميع أجهزة كمبيوتر شركة أبل المحمولة بـ8 جيجابايت، باستثناء أجهزة MacBook Pro مقاس 16 بوصة، ما يعني أن العديد من الأشخاص سيحصلون قريبًا على هاتف به ذاكرة RAM أكبر من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.