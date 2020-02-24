هواوي تعلن رسميا عن موعد إطلاق هواتف ”P40“

أعلنت شركة هواوي الصينية رسميًا، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر أقامته في برشلونة الإسبانية، أن يوم 26 من شهر آذار/مارس المقبل، سيكون الموعد الرسمي لإطلاق هواتف ”P40وP40 Pro“.

ومن المقرر أن تطلق هواوي الإصدار الجديد من هواتفها في الشهر المقبل، خلال حدث سيقام في العاصمة الفرنسية باريس، ووفقا لموقع ”سي نت“ الأمريكي.

وتأتي سلسلة هواتف ”P40“ خليفة لسلسلة ”P30، التي تم إطلاقها خلال العام الماضي، وتميزت بكاميرا أذهلت الكثيرين.

ولن تأتي هواتف ”P40“ مدعمة بنظام غوغل أو إمكانية الوصول إلى تطبيق ”غوغل بلاي“؛ نتيجة العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على هواوي، التي ستستخدم تطبيق ”هواوي آب غاليري“.

وتشير تكهنات يتم تداولها بشأن خصائص هواتف ”P40“ المنتظرة، إلى أنها ستوفر كاميرا زووم تكبر الصورة حتى 10 أضعاف، ومستشعر كاميرا من سوني بدقة 52 ميغابيكسل.

كما تتميز الهواتف المنتظرة، بحسب التكهنات، بإمكانية دعم الجيل الخامس، كما من المتوقع أن تتوفر الهواتف بـ5 ألوان مختلفة.