قبل إطلاقه.. تعرف على مواصفات كاميرا هاتف ”أوبو فايند إكس 2“

كشف تقرير حديث لموقع جيزتشينا، أن هاتفي أوبو الجديدين ”أوبو فايند اكس 2 برو“ و“أوبو فايند اكس 2″، قد حصلا على شهادة البلوتوث من هيئة Bluetooth Special Interest Group المعروفة اختصارًا باسم Bluetooth SIG، حيث سيأتي في نسختين (Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro).

ومع اقتراب موعد إطلاقه، بدأت مواقع على شبكة الإنترنت، بنشر المزيد من المعلومات حول مواصفات هذا الجهاز، منها ما نشره موقع برنامج جيك بنش Geekbench 4 وهو برنامج لعمل اختبار الأداء بشأن ”الاكس 2 برو“.

وفقًا لشهادة البلوتوث، يتميز أوبو فايند اكس 2 برو بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، والذي يضم الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل تتضمن تطبيق فوف، وأخرى بدقة 12 ميجابكسل وزوم بصري 10x، وكاميرا ثالثة بتقنية ثلاثية الأبعاد لقياس العمق.

وتحمل كاميرا الهاتف الأمامية، مستشعرًا بدقة 25 ميغابكسل وأخرى بعمق 2 ميجابكسل، وبدقة 4K، كما يأتي بشاشة بدقة WQHD مقاس 6.7 بوصة بإمكانية اللمس المتعدد، وتدعم دقة عرض 2560 * 1440 بكسل، وسرعة تحديث 120 هرتز.

معالج هاتف أوبو فايند اكس 2 الرئيس يحمل علامة ”كوالكوم سنابدراجون 865“ ثماني النواة، كما سيدعم شبكات الجيل الخامس من نوع SA/NSA

وعلاوة على ذلك، هناك تقارير تفيد بأن هذا الهاتف الذكي سيكون أول من يستخدم تقنية التركيز التلقائي المتعدد الاتجاهات، التي تعد الجيل القادم من تقنية التركيز التلقائي الثنائي البكسل، فيما لم يكشف التقرير عن حجم البطارية، لكن الهاتف يأتي مزودًا بتقنية الشحن فائق السرعة من شاحن 65W SuperVOOC.

ومع تأجيل مؤتمر أوبو العالمي، والذي كان مقررا له 22 شباط/ فبراير الحالي، سيتم كشف النقاب عن نسختي أوبو فايند اكس 2 في 6 آذار/ مارس المقبل وفقًا للتقارير.