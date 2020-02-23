6 أشياء انتبه إليها قبل شرائك غلاكسي (Z FLIP) القابل للطي

أثار هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي Z Flip إعجاب الكثيرين حتى إن رئيسة تحرير موقع ”CNET“ الأمريكي، جيسيكا دولكورت وصفته قائلة: ”أفضل هاتف قابل للطي أستخدمه على الإطلاق“.

لكن موقع ”CNET“ ذكر أنه قبل شراء هاتف Z Flip المتوافر بسعر 1380 دولارا، فإن هناك 5 أشياء يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل الشراء ودفع الأموال وهي:

أولا: الكاميرا

قالت جيسيكا إن كاميرا الهاتف الجديد واحدة من أكثر الجوانب المخيبة للآمال لهذا الهاتف؛ فمع هذا السعر الباهظ أتوقع أن يكون كل عنصر من عناصر الهاتف متطورا تماما، لكن هذا ليس هو الحال تماما مع Z Flip.

وشرحت جيسيكا أن الكاميرات الخلفية المزدوجة تعطي منظرا قياسيا وواسعا على نطاق واسع، وعلى الرغم من أنهما جيدتان للاستجابة للحياة اليومية، إلا أنهما لا يتمتعان بالأفضل؛ فغالبا ما تبدو الألوان مشبعة للغاية، كما يعني عدم وجود عدسة تكبير / تصغير أنك إذا كنت تريد الاقتراب من موضوعك – الشيء الذي تقوم بتصويره-، فيجب عليك استخدام الزوم الرقمي، وذلك على حساب جودة الصورة بشكل كبير.

وأضافت أن الكاميرا تفتقر إلى وضع الفتحة المزدوجة لجهاز Galaxy S10 الأكثر تكلفة في العام الماضي، كما أن العدسة بدقة 12 ميجا بكسل، مقارنة بدقة 16 ميجابكسل في Galaxy S10E، مشيرة إلى إنها ليست كاميرا سيئة بأي حال من الأحوال، ولكن تجدر الإشارة إلى أنك لا تحصل على صور بإمكانيات تناسب سعر الهاتف.

ثانيا: الحذر من الماء والغبار

وذكر التقرير أن العديد من العلامات التجارية الحديثة مثل – Galaxy S10 و S20 و iPhone 11 وغيرها قد حصلت على تصنيفات IP التي تعني أنها محمية من الغبار والماء، ومع ذلك، فإن آلية ”الطي“ في هاتف Z Flip تعني أنه لم تتم المطالبة بهذه الحماية.

وهذا يعني أنه يجب عليك التفكير مرتين في تلقي مكالمة في المطر، كما يجب التأكد من عدم وجود أي مخلفات عامة في الجيب حيث تحتفظ بهاتفك.

فقد أظهر اختبار حديث أجرته شركة ”iFixit“ أنه من السهل حدوث انسداد بسبب الغبار داخل Z Flip.

ثالثا: الشاشة الخارجية

يحتوي هاتف Z Flip على شاشة صغيرة على شكل حبوب الدواء على السطح الخارجي للهاتف، وهي مصممة لإظهار الإشعارات الواردة عند إغلاق الهاتف، ويمكن أن تعمل بمثابة عدسة الكاميرا الصغيرة لالتقاط صور السيلفي.

وعلى حد تعبير جيسيكا: ”لسوء الحظ ، إنها صغيرة جدا، وضيقة للغاية لا تفعل أي شيء ذي معنى، ومن غير المناسب أن تقرأ بشكل صحيح أي إشعارات على هذه الشاشة الصغيرة، ما يجعل فتح الهاتف بدلا من ذلك أسهل بكثير“.

ونظرا لكونها عدسة الكاميرا، فإن حجمها الصغير يعني أنها لا تظهر الصورة الكاملة التي تلتقطها، لذا فإن تكوين صورة شخصية جماعية أمر صعب.

رابعا: عمر البطارية

قالت جيسيكا إنه في اختبارات أجريت لبطارية الفيديو، حقق الهاتف 15 ساعة من وقت التشغيل بالكامل، وهو أقل مما كنا نتوقعه من الهاتف.

وبالمقارنة، حقق Galaxy S10 Plus 21 ساعة في نفس الاختبار، كما حصل Galaxy Note 10 Plus على النتيجة ذاتها.

لكن مع الاستخدام الحريص، قد تتمكن من الحصول على يوم كامل من الهاتف.

خامسا: شبكة 5G

على الرغم من أن شبكة الجيل الخامس ربما لا يزال هناك عام أو أكثر لأن تصبح شبكة الاتصال القياسية لجميع هواتفنا، إلا أنها أصبحت منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

قالت جيسيكا: ”قد لا تشعر بالانزعاج حيال شبكة 5G في الوقت الحالي، ولكن عندما تنفق الكثير من المال على هاتفك، فمن المحتمل أنك سترغب في التمسك به لمدة عامين على الأقل“.

وتساءلت هل ستكون مترددا جدا حول السرعة الفائقة لشبكة 5G في نهاية عام 2020؟ وعند دخولك عام 2021، هل ستنظر إلى هاتفك القابل للطي ذي الأسعار المرتفعة وتأمل في أن يتمكن من بث الألعاب بسلاسة مثل أصدقائك الذين لديهم اتصالات 5G الخاصة بهم؟

وأجابت: ”لن أقول إنها صفقة خاسرة، لكنها بالتأكيد تستحق الدراسة، خاصة وأن هاتف S20 Ultra المزوّد بتقنية 5G من سامسونج يعد أكثر تكلفة بشكل بسيط.