”أندرويد 11“ يتيح لك التحكم في هاتفك بالنقر على ظهره

تختبر شركة ”غوغل“ العملاقة ميزة جديدة تعمل على التحكم في الهواتف المحمولة بالنقر على ظهر الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل ”أندرويد 11“.

وتم تسمية الميزة الجديدة باسم“Columbus“، وستعمل على أنظمة أندرويد 11 التي يُجرى تطويرها.

وتتيح ميزة ”Columbus“ نقرا مزدوجا على الجزء الخلفي من الهاتف لأداء إجراءات مثل الغفوة عن التنبيهات ورفض الموقتات وتشغيل الوسائط أو إيقافها مؤقتا، وغير ذلك.

وفي الماضي، كانت هناك طرق مختلفة للتفاعل مع الهواتف باستخدام الإيماءات أو الأزرار المخصصة أو الضغط المزدوج على الشاشة، وأجهزة استشعار الحركة، وأكثر من ذلك.

ومع أن هاتفك يواجه العديد من الأوامر والنقر على مدار اليوم، فإن ”غوغل“ تطور بعض الإجراءات الوقائية التي تمنع الهاتف من إساءة تفسير هذه الأوامر على أنها اختصار النقر المزدوج الجديد.

ومن أبرز مزايا التحديث الجديد من 11 Android، منح إمكانية الوصول إلى بيانات الموقع والميكروفون والكاميرا لمرة واحدة فقط، بجانب أنه يساعد المطورين على الاستفادة بشكل أفضل من سرعات شبكات الجيل الخامس 5G.

ومن المقرر إطلاق النسخة النهائية للمستخدمين في 12 مايو المقبل، والتي تشمل تحسين إدارة الشاشات المتعددة، مع إدارة الإشعارات والصور وغيرها.