فوضى تضرب هواتف سامسونغ حول العالم بسبب إشعار خاطئ

تلقى أصحاب الهواتف الذكية من سامسونغ جلاكسي في جميع أنحاء العالم إشعارا غريبا عن ”Find My Mobile“.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة ”بطريق الخطأ“، بإرسال إخطار غريب للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، فيما لم تصدر شركة سامسونغ أي بيان رسمي حول هذا الإشعار.

وأبلغ مستخدمو سامسونغ غلاكسي في جميع أنحاء العالم بأنهم تلقوا إشعارا غريبا عن ”Find My Mobile“، يحتوي فقط على الحرف ”1“ ويختفي عندما ينقر المستخدم عليه.

ويبدو أن الإشعار قد تم إرساله عن طريق الخطأ، على غرار الطريقة التي أرسلت بها OnePlus إعلامات الدفع المشوهة إلى مالكي OnePlus 7 Pro العام الماضي.

وتلقى العديد من المستخدمين الذين لديهم هواتف من سلسلة Galaxy S و Galaxy A و Galaxy J نفس إشعار الدفع. ويزعم المستخدمون الذين ليس لديهم تطبيق ”Find My Mobile“ من سامسونغ على هواتفهم وبالرغم من ذلك تلقوا الإشعار.

وعلى غرار تطبيق Find My Device من غوغل، يتيح تطبيق Find My Mobile من سامسونغ للمستخدمين العثور على هواتفهم في حالة فقدها، بالإضافة إلى تحديد موقع هاتف غلاكسي المفقود عن بُعد، كما يمكنك أيضا قفل الشاشة وحظر الوصول إلى Samsung Pay والنسخ الاحتياطي للبيانات المخزنة على الجهاز باستخدام التطبيق.