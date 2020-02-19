هواتف جديدة تمنع مستخدميها من التقاط صور سيلفي عارية

أعلنت شركة ”Tone Mobile“ اليابانية، عن إطلاقها هاتفا ذكيا جديدا، وهو ”Tone e20″، الذي سيمنع مستخدميه من التقاط صور عارية لأنفسهم، وفقا لما ذكره موقع ”ubergizmo“.

وذكر الموقع أن الهاتف سيأتي معه برنامج لديه القدرة على اكتشاف ما يحدد أنها ”صور غير لائقة“، وإذا اكتشف ذلك، فسيتم منع التقاط الصورة، كما سيتم تجاهل بيانات أي صور تم التقاطها دون حفظها.

ووفقا للتقرير، فعلى الرغم من أنه قد يبدو من الغريب بعض الشيء أن الشركة تمنع المستخدمين من القيام بما يريدون مع منتجهم، فقد تم تصميم هذه الميزة لتكون ميزة أمان، فأجهزة ”Tone Mobile“ موجهة نحو أولئك الذين يريدون هاتفا بسيطا ولديهم ميزانية محدودة، وقد يكونون من الشباب، أو لمن مازالوا في المدرسة.

وأضاف التقرير أنه من خلال منع المستخدمين من التقاط صور شخصية عارية، فإنه يمنع هؤلاء المراهقين من خداع المحتالين عبر الإنترنت الذين قد يهددونهم بإرسال صور مسيئة لأنفسهم، ومع ذلك، يمكن تعطيل هذه الميزة بواسطة المستخدمين البالغين إذا أرادوا.

ويُعد هذا الهاتف هو أحدث طراز للهاتف الذكي ”kakiyasu“، من شركة ”Tone Mobile“ ذات التكلفة المنخفضة، حيث يبلغ سعر الهاتف 19.800 ين أي مايعادل 180 دولارا أمريكيا، ولا يزال الهاتف يحتفظ بقائمة من الميزات المقبولة تماما، مع شاشة 6.26 بوصة ونظام التشغيل Android 9.0 و 64 غيغابايت من التخزين وكاميرا ثلاثية العدسات.