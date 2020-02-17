رغم كورونا.. إطلاق الآيفون الأرخص في النصف الأول من العام الحالي

قررت شركة ”آبل“ إطلاق هاتف ”آيفون“ جديد منخفض التكلفة معتمد على iPhone 8، ولكن مع تحديثات داخلية.

ومن المقرر أن يتم تسمية الجهاز باسم ”iPhone SE 2“ أو ”iPhone 9“ ، على الرغم من أن المخاوف بشأن تأثير فيروس ”كورونا“ على الإنتاج قد أثارت بعض الأسئلة حول توقيت الإطلاق.

وأشار المحلل الشهير مينج –شي كو، إلى أنه من المتوقع أن يتم إطلاق ‌iPhone SE 2‌ في النصف الأول من هذا العام.

وأفادت التقارير أن ”آي فون SE 2“ لن يشمل عدسة بلاستيكية من عناصر 7P، ومن غير المفاجئ ألا يتضمن ”آي فون SE 2“ عدسة 7P ، حيث أن ”آي فون 8“ يتضمن عدسة كاميرا خلفية 6P.

ونظرًا لأن ”آبل“ تتطلع إلى إبقاء الأسعار على الهاتف الجديد منخفضة قدر الإمكان، فمن المؤكد أنها ستعيد استخدام المكونات كلما كان ذلك ممكنًا باستثناء المكونات الرئيسة المتعلقة بالأداء مثل شريحة A-series ، والتي يشاع أنها ستنتقل من شريحة A11 في آيفون 8‌ إلى أحدث شرائح A13 من آبل.

وزعم تقرير جديد أنه من المتوقع إجراء تحديث لشبكة iPad Pro من ”آبل“ في مارس، لذلك من الممكن أن نشهد حدثًا إعلاميًا في الشهر القادم لشركة ”آبل“ لتقديم العديد من المنتجات الجديدة.