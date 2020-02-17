”TCL“ تطور هاتفا بشاشة قابلة للتمدد

تعمل شركة الإلكترونيات الصينية ”TCL“ على هاتف جديد مزود بشاشة عرض، وتشير الصور المسربة التي نشرها موقع ”CNET“ إلى أنه على عكس الأجهزة التي تطوى إلى النصف مثل Motorola Razr أو Samsung Galaxy Fold ، فإن الهاتف الجديد يمتلك شاشة قابلة للتمديد.

وكانت ”TCL“ تخطط للكشف عن الهاتف في مؤتمر برشلونة ”MWC“ ، قبل أن يتم إلغاء المعرض التجاري بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وتم تسريب صور حديثة للجهاز وتصميمه والشاشة التي تمتد لتتسع الهاتف الذكي، ويشير التصميم أيضا إلى أن نصف الهاتف سيتم تركه فارغا عند توسيع الجهاز.

وبالرغم من أن الشركة كانت تنوي عرض الجهاز في مؤتمر ”MWC“، فهذا لا يعني أنه قريب من الإطلاق، حيث عرضت ”TCL“ أجهزتها النموذجية القابلة للطي في مناسبتين مختلفتين، لكنها لم تعلن بعد عن منتج جاهز للمستهلك.

وفي مؤتمر برشلونة في العام الماضي، كان لدى ”TCL“ نموذج أولي قابل للطي، ولكنه كان هشا للغاية، لدرجة أنه تم تحذير موظفي الشركة من لمسه.