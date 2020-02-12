”غلاكسي S20 ألترا“ الجديد و“آيفون 11 برو ماكس“.. أيهما يناسبك أكثر؟‎

بدأت المنافسة مبكرا في سوق الهواتف خلال 2020 كالعادة، فقد طرحت شركة سامسونغ هواتفها الجديدة غلاكسي S20، لتدخل في منافسة قوية أمام خصمها العملاق آيفون 11، ولكن عند الحديث عن العمالقة يجب أن نلقي نظرة متفحصة على هاتفي غلاكسي S20 ألترا الجديد وعملاق أبل آيفون 11 برو ماكس.

فعلى مستوى التصميم، تستمر سامسونغ في استخدام لغتها الخاصة O-Infinity Display بتصميم الشاشة والكاميرا السيلفي بشكل مميز، بحيث تحتل الكاميرا السيلفي أعلى منتصف الشاشة وتكون محفورة بشكل مباشر داخل زجاج الشاشة، بينما أبل تلتزم بتصميمها الخاص بالنوتش الذي يحتوي كافة المستشعرات المميزة وخاصة المستشعر النقطي Dot Projector ومستشعر الأشعة تحت الحمراء والخاصين بميزة بصمة الوجه FaceID.

بالنظر إلى الشاشة وحجمها ودقتها، فالغلبة ستكون لسامسونغ بهاتفها الجديد جلاكسي S10 ألترا وحجمها 6.9 بوصة بدقة 3200*1440 بيكسل، وعملاق أبل آيفون 11 برو ماكس 2688*1242 بيكسل بقياس 6.5 بوصة، وكلاهما من نوع AMOLED، وكذلك ميزة جلاكسي S20 ألترا الخاصة بمعدل تحديث الشاشة 120 هيرتز تضيف نقطة لصالحه في مقابل هاتف أبل.

قدمت سامسونغ تجربة تصوير مطورة كليا عبر الكاميرا الخلفية بعدساتها الثلاثية، فالعدسة الرئيسة تأتي بدقة 108 ميجابكسل، والعدسة المخصصة للتكبير دقتها 48 ميجابكسل بـ10 مستويات تكبير، أما الثالثة فتأتي بدقة 12 ميغابكسل وزاوية تصوير واسعة للغاية، إلى جانب مستعشر مخصص لالتقاط توقيت الطيران ToF، كذلك يأتي آيفون 11 برو ماكس بثلاث عدسات 12 ميجابكسل رئيسة وثانية 12 ميجابكسل للتكبير والثالثة 12 ميجابكسل بزاوية تصوير غاية في الاتساع، أما على مستوى الكاميرا السيلفي فيأتي هاتف سامسونج بعدسة 40 ميجابكسل، أما آيفون فيأتي بعدسة 12 ميجابكسل.

وعلى مستوى الأداء، الهاتفان يقدمان أداء مميزا، فغلاكسي S20 ألترا يأتي بمعالج سناب دراجون 865 وهو الأحدث من شركة كوالكوم، بينما آيفون 11 برو ماكس يأتي بمعالج أبل الأحدث A13Bionic، وبالتأكيد الحكم على الأداء سيكون بالتجربة العملية، بينما على مستوى الذاكرة الداخلية فيأتي هاتف سامسونج بخيارات 128 و512 جيجابايت، أما آيفون 11 برو ماكس فيأتي بخيارات 64 و256 و512 جيجابايت، والذاكرة العشوائية في غلاكسي S20 ألترا تتنوع بين 12 جيجابايت و16 جيجابايت، بينما في الآيفون 11 برو ماكس فتقتصر على 4 جيجابايت، وكعادة أبل تحرم مستخدميها من بطاقات الذاكرة الخارجية، بينما تتيح سامسونغ لك استخدم بطاقات خارجية للتخزين تصل سعتها إلى 1 تيرابايت.

وبالتأكيد شاشة غلاكسي S20 ألترا المميزة بحجمها العملاق تطلب من سامسونغ أن تزود هاتفها ببطارية عملاقة 5000 مللي أمبير، بينما تأتي بطارية آيفون 11 برو ماكس بسعة 3969 مللي أمبير، والتي تحاول ”أبل“ أن تعيش لأطول ساعات ممكنة من خلال تقديم التجربة المميزة بين مكونات هاتفها ونظام تشغيلها اللذين يخرج كلاهما من بين أيدي مهندسيها.

ويأتي هاتف غلاكسي S20 ألترا بسعر يبدأ من 1399 دولارا، أما آيفون 11 برو ماكس فيبدأ سعره من 1099 دولارا.