بسبب ”كورونا“.. شاومي تطلق هاتف Mi 10 عبر الإنترنت فقط

ظهرت الإصدارات الرسمية لهاتف شاومي Mi 10 قبل كشف النقاب عنها رسميا، ومن المقرر أن يتم إطلاق سلسلة الهواتف الذكية Mi 10 في 13 فبراير.

وبسبب تفشي فيروس كورونا، قررت شركة شاومي الصينية إطلاق الهواتف في حدث عبر الإنترنت فقط في 13 فبراير.

وكان من المقرر أن تكشف شاومي عن الهاتف مع انطلاق فعاليات معرض برشلونة للهاتف العالمي.

وظهرت الهواتف الآن على Weibo، لتكشف عن تصميمها وتؤكد بعض المواصفات التقنية الرئيسية.

وسيتضمن هاتف Mi 10 شاشة منحنية مع حافة رفيعة في أعلى الشاشة، وفي الجزء الخلفي من الهاتف، يوجد أربعة أجهزة استشعار للكاميرا، إلى جانب فلاش LED، وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع تسجيل فيديو بدقة 8K، تقريب 150x، ومكبرات صوت ”متوازنة ستيريو“.

وسيكون Mi 10 وMi 10 Pro أول هاتفين من شاومي يتم تشغيلهما على مجموعة شرائح Snapdragon 865. كما أكد Micron الأسبوع الماضي، وستكون سلسلة Mi 10 أول هواتف لشاومي تستفيد من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وتوحي الشائعات بأن جهاز Mi 10 Pro قد يأتي بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 غيغابايت، تماما مثل Galaxy S20 Ultra من سامسونغ.