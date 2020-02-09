صور مسربة تكشف ملامح هاتفي غلاكسي Z وS20

تختلف أجهزة شركة سامسونغ غلاكسي S20 و Z Flip القادمة بشكل كبير، خاصة عندما يتعلق الأمر بتصميمها الخارجي، حيث سيتضمن الإطار الخارجي لسامسونغ إس 20 شاشة كاملة العرض ذات ثلمة بحجم قطرة الماء، كما سيتميز بتصميم أحادي مع زوايا مستديرة، كما يتميز أيضا هاتف Z Flip بإطار مصنوع من قطعتين منفصلتين مناسبتين له عند طيه، وفق ما أشارت إليه تقارير صحفية.

وتعتزم الشركة الكورية توفير الإطارات الخارجية للهاتفين باللون الأسود والفضي الرمادي، والتي من المفترض أن تباع بحوالي 100 دولار لكل مجموعة، وسيكون أمام المشترين المحتملين الذين يرغبون في حماية أجهزتهم، الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر بجهاز Galaxy S20 Ultra ، وسيكون بإمكانهم اختيار الغطاء الخلفي LED المعتاد والسيليكون.

وعلى الرغم من الاختلافات بينهما، من المتوقع إطلاق Galaxy S20 Ultra و Galaxy Z Flip بأسعار مماثلة، إلا أن سعرهما، لن يكون رخيصا، ومن المقرر أن يتم الكشف عن سلسلة Galaxy S20 و Galaxy Z Flip الأسبوع المقبل في 11 فبراير المقبل.

ويمتاز هاتف Galaxy Z Flip بتصميم خارجي معدني من الألمنيوم مع طبقة Gorilla Glass، ويعمل الهاتف على نظام تشغيل Android 10 مع واجهة One UI 2.0، يتضمن رقاقة معالج Snapdragon 855 بلس بدقة تصنيع 7 نانومتر، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في UFS 3.0.

وفيما أشارت التسريبات السابقة إلى أن كاميرا Galaxy S20 Ultra ستتكون من عدسة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل بمستشعر ISOCELL Bright HMX، وعدسة بدقة 64 ميجا بيكسل.