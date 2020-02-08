قبل إطلاقه.. تعرف على مزايا الجيل الجديد من هواتف أوبو Find X

أصدرت شركة ”أوبو“ دعوات لحضور حفل إطلاق هاتف Find X2 الذكي، وسيقام الحدث في 22 تشرين الثاني/ فبراير في برشلونة قبيل مؤتمر الجوالات العالمي.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Oppo X2 الجديد بشاشة QHD + 120Hz ومعالج Snapdragon 865 ومعالج M1 مخصص وكاميرا أمامية أسفل الشاشة.

ووفقا لتقارير سابقة، فإن شاشة Oppo Find X2 ستحتوي على شاشة OLED منحنية بحجم QHD + 6.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما تم التأكيد على أن الجهاز سيتم تشغيله بوساطة معالج Qualcomm Snapdragon 865.

ومن المتوقع أن يوفر X2 دعما لتقنية الشحن السريع 65 واط Super VOOC، كما تشير بعض التقارير أيضا إلى أن الجهاز سوف يشتمل أيضا على شحن لاسلكي بسرعة 50 واط أيضا.

ومن المتوقع أن تتألف وحدة الكاميرا الخلفية من مستشعر Sony IMX689 بدقة 48 ميغابكسل، والذي يأتي مزودا بخاصية التركيز التلقائي لكل الاتجاهات المقترنة بمستشعر IMX708 ثانوي ومستشعر فائق السرعة وعدسة تليفوتوغرافي 13 ميغابكسل مع تقريب 5X.