هاتف غلاكسي S20 يظهر على متجر أمازون قبل طرحه رسميًا

ظهر هاتف سامسونغ Galaxy S20 على متجر ”أمازون“ رسميًا، رغم أنه يتبقى أيام قليلة على طرح الهاتف الجديد والذي من المقرر أن يطلق في 11 فبراير الجاري.

وأرفقت بالإعلان ملحوظة تقول إن ”المخزون قد نفد“.

وظهر جهاز Galaxy S20، اليوم الجمعة، على Amazon AE، موقع الشركة لدولة الإمارات العربية المتحدة بسعر 3.112.72 درهم إماراتي، أو حوالي 847 دولارًا.

ويتمتع الهاتف بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 غيغا بايت، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت.

وتضمنت قائمة العرض الخاصة بالجهاز على أمازون، مواصفاته التي تتضمن 3 كاميرات، بما في ذلك الكاميرا الخلفية بدقة 64 ميغابكسل مع التكبير / التصغير ، وشاشة العرض Infinity-O بسرعة 120 هرتز، وبطارية تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة.

ويأتي هذا الإصدار من الهاتف مزودًا بمعالج Exynos 990، بينما يشاع أن S20 سيأتي مع معالج Qualcomm Snapdragon 865 في الولايات المتحدة.