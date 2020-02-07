تسريب الملصق الترويجي الرسمي لهاتف غلاكسي S20 ألترا (صور)

تم تسريب الملصق الترويجي الرسمي لهاتف سامسونغ الجديد ”غلاكسي S20 ألترا“ الذي يعمل على شبكات الجيل الخامس، وذلك عبر موقع ”تويتر“ قبيل إطلاقه رسميًا، الأسبوع المقبل.

والتسريب لا يكشف أي تفاصيل جديدة للجهاز، مما يؤكد بشكل غير مباشر صحة معظم التسريبات الأخيرة الأخرى، خاصة الصور التي تم تسريبها والتي تبرز تصميمه الفريد.

وبحسب موقع ”ساموبيل“ ”بالنظر إلى جميع المواد المسربة، فإننا لا نتفاجأ أن يحتوي غالاكسي S20 الترا 5G على كاميرا قياسية فائقة الجودة، حيث يظهر بـ 3 كاميرات خلفية وضوء فلاش، وكاميرا رابعة مستطيلة، حيث تعد ”كاميرا“ الهاتف الأكثر لفتًا للانتباه.

ومن المتوقع أن تتميز كاميرا هاتف الألترا الجديد بدقة تصوير تصل 108 ميغابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 48 ميغابكسل مع تقنية تقريب بصرية فائقة 100X“، وكاميرا 12 ميغابكسيل بعدسة الترا وايد الخاصة بالصور، ومستشعر ToF.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونغ عن هاتفها في سان فرانسيسكو في 11 شباط فبراير.