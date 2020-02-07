”شاومي“ تطلق هاتف ”ريدمي“ الجديد بكاميرا مزدوجة

أعلنت شركة الهواتف الصينية ”شاومي“ّ، أنها ستطلق هاتفا ذكيا جديدا في الهند، في 11 فبراير/ شباط الجاري.

وأعدت الشركة صفحة على موقعها الرسمي للترويج للهاتف الذكي، وكشفت أن هاتفها الجديدة سيأتي مع إعدادات لكاميرا خلفية مزدوجة، مما يتيح التقاط ”صور مثالية“ وعالية الدقة.

كما سيُجهز الهاتف الذكي ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، ويتميز بتصميم يوفر ”قبضة اليد الفائقة“ و“القبضة القوية“ بفضل نمط محكم على الغطاء الخلفي.

وفيما لم تكشف الشركة عن اسم الهاتف الذكي، ولكن من المحتمل أن يكون Redmi 9A، كخليفة لموديل Redmi 8A الذي تم إطلاقه في سبتمبر/أيلول الماضي في الهند، نظرا لأن الشركة ترفع شعار ”أفضل الهواتف الذكية“ للترويج له، وهو ما يشبه الوصف المستخدم لـ Redmi 8A.

ومع ذلك، تستعد الشركة أيضا لإطلاق منتج ثان في 11 فبراير تحت شعار #MorePowerToRedmi، والذي من المرجح أن يكون جهاز ”باور بنك“ خاصا بها.