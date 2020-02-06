كبرى الشركات الصينية تتحد لإزاحة ”غوغل بلاي“ بمتجر جديد‎

تتضافر جهود عدد من الشركات الصينية بالوقت الحالي، مثل شاومي وهواوي وأبو وفيفو، من أجل إنشاء منصة للمطورين خارج الصين بُغية تحميل التطبيقات على متجر تطبيقاتهم الخاصة، في خطوة يقول المحللون إنها تهدف إلى تحدي هيمنة ”غوغل بلاي“.

تقوم الشركات الأربع في ما يعرف باسم التحالف العالمي لخدمة المطورين (GDSA)، بإزالة أو حل أي مشاكل موجودة، كما تهدف المنصة المُزمع إنشاؤها إلى تسهيل تسويق مطوري الألعاب والموسيقى والأفلام والتطبيقات الأخرى في الأسواق الخارجية، وفقًا لمصادر مطلعة.

وذكرت المصادر أن الهدف من وراء إنشاء المنصة أن يكون الإطلاق في مارس/آذار المقبل، رغم ضبابية الموقف بعد تداعيات انتشار فيروس كورونا في الصين بشكل كبير.

وبحسب موقع يضم نموذجا مبدئيا للمنصة على شبكة الإنترنت، من المتوقع أن تتم تغطية تسع ”مناطق“ من بينها الهند وإندونيسيا وروسيا في المرحلة الأولى.

وقالت كاتي ويليامز، مُحللة بـ“سينسور تاور“، إن غوغل، التي تم حظر خدماتها في الصين، كسبت نحو 8.8 مليار دولار حول العالم من متجر بلاي في عام 2019. كما تربح غوغل أيضًا من بيع محتوى ترفيهي لشركات أخرى على متجرها بعمولة تصل لـ30٪.

يُشار إلى أن الشركات الأربع مجتمعة تكوّن 40.1% من مبيعات الهواتف العالمية في الربع الأخير من عام 2019، وفقًا لشركة ”آي دي سي“.

وفي الوقت الذي تتمتع فيه أوبو وفيفو وشاومي بإمكانية الوصول الكامل إلى خدمات غوغل في الأسواق الدولية، فقدت هواوي إمكانية الوصول إلى الأجهزة الجديدة في العام الماضي، بعد أن منعت الولايات المتحدة الموردين الأمريكيين من بيع السلع والخدمات لها، متذرعة بالأمن القومي.