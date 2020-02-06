ميزة جديدة في ”آيفون“ تمكنك من فتح سيارتك

أنهت شركة ”آبل“ الخطوات الأولى لجعل ”آيفون“ مفتاحا لسيارتك، عبر ابتكار ميزة في تطبيقها الجديد ”CarKey“، وذلك ضمن النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل iOS 13.4، والتي أصدرتها أمس الأربعاء.

ولكن آبل لم تنصح بأي تغييرات أخرى يمكن توقعها، بخلاف الميزة الجديدة، حسب موقع 9to5Mac التكنولوجي.

ويكشف الموقع أنه يمكن استخدام التطبيق الجديد مع السيارات التي لديها هاتف ذكي متوافق مع خاصية التواصل قريب المدى NFC.

وفيما يتعلق بما يمكن لتطبيق CarKey القيام به، يُعتقد أن قدراته ستشمل فتح أبواب السيارة وإغلاقها وتشغيلها، وسيتم استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) نفسها للمصادقة مع كمبيوتر مدمج على متن السيارة، وبطريقة مشابهة لبعض أنظمة الدخول اللاسلكية دون مفتاح.

وبخلاف ميزات مثل معاملات ”أبل باي“ التي تعتمد على تشغيل وشحن الآيفون للعمل، ستكون هذه الميزة قادرة -أيضا- على العمل بحال نفاد البطارية في ”أبل وتش“أو“آيفون“، ويتم الاقتران عبر استخدام تطبيق آبل للدفع ”وليت“ وتطبيق الشركة المصنعة للسيارة، مع ضرورة وضع الآيفون على قارئ NFC لحدوث عملية الاقتران.