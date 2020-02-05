”سامسونغ“ تكشف ملامح ”غلاكسي M31“ العملاق

بدأت شركة سامسونغ الكورية، الإعلان عن الوصول الوشيك لأول هاتف من سلسلة Galaxy M 2020 إلى السوق الهندية.

وأكدت الشركة، أن الجهاز سيحتوي على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميغابكسل وبطارية عملاقة.

ويعتبر الهاتف الذكي الوحيد الذي توفره شركة سامسونغ حاليا في السوق بكاميرا 64 ميغابكسل هو Galaxy A70s، الذي يتم تسعيره في شريحة أعلى من مجموعة Galaxy M الخاصة بالشركة.

ومن شأن ذلك أن يجعل كاميرا 64 ميغابيكسل على Galaxy M31 إنجازا مثيرا للإعجاب، خاصة إذا كانت سامسونغ قادرة على تسعير الهاتف بشكل تنافسي مثلما فعلت في Galaxy M30.

بالنسبة لسعة البطارية، فهناك جدل بشأن ما إذا كانت سعة البطارية في M31 ستكون 5000 مللي أمبير في الساعة مثل M30، أو 6000 مللي أمبير في الساعة مثل M30s، أو أي شيء أعلى من ذلك.

من المتوقع أن يشتمل جهاز Galaxy M31 على 4 كاميرات خلفية إجمالا، ومفترض أن تكون الكاميرات الثلاث الأخرى عدسة ماكرو 5 ميغابكسل وعدسة واسعة للغاية بدقة 8 ميغابكسل ومستشعر عمق 5 ميغابكسل مماثل لجهاز Galaxy A51.

وسيكون لدى Galaxy M31 معالج Exynos 9611 و6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وفقا لقائمة مرجعية للهاتف، إلى جانب مساحة تخزين 64 غيغابايت على الأقل، وسيتم تشغيله بنظام أندرويد 10 مع One UI 2.0، ويتلقى تحديثا لنظام Android 11 و Android 12.

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح في الوقت الحالي متى سيتم الكشف عن أي من هذه الهواتف، إلا أنه من المحتمل أن يصدر جهاز Galaxy M31 رسميا في غضون الأسبوعين المقبلين.