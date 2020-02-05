بسبب كورونا.. انسحاب كبرى شركات التكنولوجيا من الملتقى العالمي للهواتف المحمولة

أعلن عدد من كبرى الشركات العالمية في مجال الهواتف المحمولة، عن انسحابها من مؤتمر الجوالات العالمي Mobile World Congress والذي يُعرف اختصارًا بـ MWC الذي ينعقد هذا الشهر في برشلونة بإسبانيا.

يعد MWC أكبر معرض تجاري لتكنولوجيا الأجهزة المحمولة، وبالنسبة لكثير من الشركات، هو أفضل وقت في السنة لإصدار إعلانات منتجاتهم، لكن لسوء الحظ، ونظرا لتزايد المخاوف بشأن فيروس كورونا، اعتذر كل من ”ال جي“ و“زد تي إي“ عن المشاركة كما هو متوقع.

وأكد متحدث باسم شركة ”زد تي إي“ هذا الخبر لموقع ”ذا فيرج“ التقني الأمريكي ”نحن نميل إلى أن نكون شركة موثوقة، كما نعني برفاهية العملاء“، وذكرت -أيضا- أن تأخير التأشيرة وغيرها من قضايا السفر قد يكون السبب في غيابها.

بعد وقت قصير من إعلان ”زد تي إي“ بيان الانسحاب، تبعتها إل جي للإلكترونيات أيضا، وقالت إنها سوف تنسحب من معرض المؤتمر العالمي للجوال المقبل في برشلونة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحسب بيانها ”مع سلامة موظفيها والجمهور في المقام الأول في الاعتبار، قررت إل جي الانسحاب من المشاركة في MWC 2020 في وقت لاحق من هذا الشهر في برشلونة، إسبانيا“.

وقال متحدث باسم إل جي في بيان ”هذا القرار سيمنع دون داع تعرض المئات من موظفي إل جي للسفر، وهو ما نصح به معظم خبراء الصحة“.

وأضاف ”بدلا من مشاركتها في MWC، ستعقد الشركة فعاليات منفصلة في المستقبل القريب للإعلان عن منتجاتها المتنقلة لعام 2020“.

في هذه الأثناء، أصدرت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA (المنظمة المسؤولة عن المؤتمر) بيانها الخاص بشأن فيروس كورونا، قائلة ”هناك تأثير ضئيل على الحدث حتى الآن، وتجمع الجوالات العالمي MWC سوف يمضي قدما كما هو مخطط له“.