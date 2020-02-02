شاهد.. فيديو مسرب لهاتف سامسونغ الجديد ”غلاكسي Z Flip“

تداولت مواقع تقنية أول مقطع فيديو عملي لاستخدام هاتف سامسونغ غلاكسي Z Flip الجديد القابل للطي، الذي من المرجح أن يتم الإعلان عنه هذا الشهر.

ونشر الفيديو المصمم الهندي بنيامين جيسكين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، دون أن يقول من أين استطاع الحصول عليه قبل الإعلان عنه رسميا.

Samsung Galaxy Z Flip – First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

وبحسب موقع ”ذا فيرج“ الأمريكي، فإن الفيديو ”لا يُظهر أكثر بكثير مما رأيناه بالفعل في الصور المسربة والمواد التي تظهر.. ما زلنا لا نستطيع معرفة ما إذا كان الهاتف يستخدم شكلا جديدا من الزجاج الرقيق للغاية“.

ويبدو أن الهاتف سيكون موضع رضا من الكثيرين بسبب حجمه الذي يسمح له بأن يوضع في جيب أو حقيبة يد، حيث يأتي مع شاشة تطوى أفقيا، ويبلغ قياسها 6.7 بوصة حين الفتح، كما يمكن فتح الهاتف بحرية بفضل المفصل بزاوية بين 70 و 110 درجات.

وكانت التقارير السابقة أشارت إلى أن سامسونغ تخطط للإعلان عن هاتفها ”Galaxy Z Flip“ في حدث سيعقد في 11 شباط/فبراير، في سان فرانسيسكو .