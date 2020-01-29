هاتفا سامسونغ الجديدان بجودة تصوير تصل إلى 8K

أفادت تقارير مسربة بأن عملاق الهواتف الكوري ”سامسونغ“ يستعد لتضمين كاميرا تليفوتوغرافي بمجموعة من العدسات البصرية المقربة بحجم 64MP، وذلك في أحدث إصداراته الشهر المقبل.

وبحسب ما نشر موقع ”ساموبيل“ ستكون هذه الميزة مخصصة من أجل إتاحة القدرة على تسجيل مقاطع الفيديو بدقة عالية الجودة تصل إلى 8K في الطرازين الجديدين غالاكسي اس 20 وغالاكسي إس 20 بلس الجديدين.

ووفقًا للتسريبات، فإن غلاكسي اس 20 وجلاكسي اس 20 بلس سيكون لديهما مستشعر أعلى دقة للكاميرا تليفوتوغرافي بحجم 64MP مقابل مستشعر 48MP على موديل سامسونغ اس 20 الترا، الذي سيتم إطلاقه في شهر نيسان/أبريل المقبل ذو شاشة بدون حواف مع فتحة للكاميرا الأمامية.

ولأن مقاطع الفيديو التي تشاهدها بجودة تصوير 8K تمتلك دقة تعادل 33.2 ميغابكسل، لذلك لن تتمكن سوى الكاميرا الخلفية الأساسية لطراز الألترا من تصوير مقاطع فيديو بدقة 8K، علاوة على ذلك، بما أن غلاكسي اس 20 وغلاكسي اس 20 بلس، لن يتميزا بميزة التكبير بتقنية periscope التي سنجدها متوفرة في سامسونغ اس 20 الترا، فإن الهاتفين سيلتقطان على ما يبدو صورًا بدقة 64 ميغابكسل ثم يقوم المستخدم بقص كل صورة اعتمادًا على مستوى التكبير الذي تم اختياره.

ومن المتوقع أن نحصل على الإجابات التي تلح علينا حول مواصفات لسلسلة S20 غالاكسي خلال أسبوعين، لكن الشيء الوحيد الذي نعرفه على وجه اليقين هو أن غالاكسي S20 Ultra هو النموذج الذي تريد شراءه إذا كنت تريد أفضل تجربة كاميرا.