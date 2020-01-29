تسريب جديد يكشف إمكانيات هاتف Galaxy Z وعيوبه

كشف تسريب جديد إمكانيات هاتف غلاكسي Z وتصميمه الكامل قبل أسبوعين من انطلاقه رسميا في الأسواق.

ونشر موقع WinFuture الألماني المواصفات والصور لهاتف Z Flip، مشيرا إلى أنه يحتوي على رقاقة Qualcomm Snapdragon 855 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 غيغابايت و256 غيغابايت وشاشة ديناميكية AMOLED مقاس 6.7 بوصة وكاميرا 12 ميغابكسل في الخلفية وكاميرا واحدة بدقة 10 ميغابكسل في المقدمة وبطارية تبلغ 3300 مللي أمبير في الساعة.

ويوجد -أيضا- شاشة بحجم 1.06 بوصة على الجزء الخارجي من الهاتف والتي ستكون بمثابة شاشة خارجية عند طيها.

ومع كل هذه الميزات الضخمة، يفتقر الجهاز إلى إحدى الميزات البارزة وهي الجيل الخامس 5G ، والتي يشاع أنها جزء من جميع هواتف Galaxy S20 الجديدة التي من المتوقع أن تظهر لأول مرة في الـ11 من شباط/ فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات عبر منفذ USB Type-C، فضلا عن تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 9 وات كخيار.

ويزن الجهاز نحو 183 غراما وهو مزود مع بصمة على جانبه، وعند فتحه سيكون سمكه 7.2 ميليمتر، وعند طيه ستصل السماكة إلى 15.3 أو 17.3 ميليمتر.