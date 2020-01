تعرف على أجهزة آبل التي ستعمل بنظام iOS 14 (فيديو)

رغم أننا على بعد أشهر من مؤتمر شركة آبل العالمي للمطورين 2020، إلا أن تسريبا جديدا كشف أن كل أجهزة آيفون التي كانت متوافقة مع نظام iOS 13 سوف تدعم iOS 14.

وحسب موقع الويب الفرنسي ”iPhonesoft“ سيعمل نظام iOS 14 ، الذي سيتم الإعلان عنه في مؤتمر آبل العالمي للمطورين في يونيو، على الأجهزة التي تدعم سلفه iOS 13 مثل iPhone 6s و iPhone SE.

ولتعرف ما إذ كان جهازك ضمن الأجهزة التي ستدعم النظام الجديد الذي يعد بالعديد من المزايا المتطورة، فيما يلي قائمة بالأجهزة التي ستدعم iOS 14، حسب صحيفة ”إنديا إكسبريس“ الهندية: iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max – iPhone 11 – iPhone XS و iPhone XS Max – iPhone XR – iPhone X – iPhone 8 و iPhone 8 Plus – iPhone 7 و iPhone 7 Plus – iPhone 6s و iPhone 6s Plus – iPhone SE – iPod Touch الجيل السابع.

وفيما يتعلق بنظام iPadOS 14، يشير التقرير إلى أن ”آبل“ ستتخلى رسميا عن دعمها لأجهزة iPad Mini 4 الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2015، وiPad Air 2 الذي أطلق في أكتوبر 2018، وفيما يلي جلبنا لك قائمة بأجهزة iPad التي ستدعم iPadOS 14:

iPad Pro بحجم 12.9 و11 و10.5 و9.7 بوصة وiPad Mini 5 والجيل الثالث من iPad Air والجيل الخامس والسادس والسابع من iPad.