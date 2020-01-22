بعد ضغوط الـFBI .. آبل تتخلى عن فكرة التشفير الكامل لحسابات الآي كلاود

أوقفت شركة ”آبل“ خططها للتشفير الكامل للنسخ الاحتياطية على خدمة iCloud، بعد أن اشتكى مكتب التحقيقات الفيدرالي من هذه الخطط وأنها تتسبب في عرقلة التحقيقات.

قبل عامين، كانت شركة آبل تستعد لحماية النسخ الاحتياطية لـ iCloud للمستخدمين من خلال التشفير من طرف إلى آخر، مما يعني أنه لا يمكن لأحد ولا حتى Apple الوصول إلى البيانات التي تم نسخها احتياطيًا، حتى لو طلب ذلك تطبيق القانون، لكن تغيرت الخطط بعد شكاوى من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفي محادثات خاصة مع شركة آبل بعد فترة وجيزة، اعترض ممثلو وكلاء الجريمة الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم التكنولوجيا التشغيلية التابع لها على الخطة، قائلين إنها ستحرمهم من أكثر الوسائل فعالية للحصول على أدلة ضد المشتبه في أنهم يستخدمون iPhone ، حسبما ذكرت المصادر الحكومية.

وعندما تحدثت شركة Apple بشكل خاص مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم إسقاط خطة التشفير الشاملة.

بالنسبة لشركة آبل، فقد حافظت الشركة دائمًا على أن السبب في عدم توفير تشفير نهائي لنسخ iCloud الاحتياطية هو راحة المستخدم، مشيرة إلى أنه إذا تم تشفير النسخ الاحتياطية لـ iCloud من طرف إلى طرف، وإذا نسى هؤلاء المستخدمون كلمات المرور الخاصة بهم، فلن يكون لدى ”آبل“ أي طريقة لفك تشفير بياناتهم القيمة، مثل صورهم، وبالتالي ستضيع البيانات إلى الأبد.