تسريب جديد يكشف مواصفات هاتف هواوي P40 الذكي (صور)

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية النقاب عن أحدث تسريبات لهاتف P40 الذكي الجديد من عملاق التكنولوجيا الصيني ”هواوي”.

وأشارت التسريبات إلى أن الهاتف سيكون مزودًا بسبع كاميرات ضخمة أسوة بمنافسه ”سامسونغ“، وسيعمل على مجموعة من الكاميرات الخلفية التي تواجه خمسة أجهزة استشعار بصرية مع إمكانات مختلفة، بما في ذلك العدسة المقربة وعدسة فائقة السرعة.

كما سيتم تزويد الجهاز بكاميرتين في الجزء الأمامي لصور السيلفي، فضلًا عن ذلك سيتم تزويد الجهاز بشاشة واحدة خالية من الحواف.

وسيحتوي الجهاز على أزرار لضبط مستوى الصوت على الجانب وتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، ولا يوجد ثقوب لسماعات الرأس التقليدية، ويبدو أن الهاتف سيستخدم USB-C للشحن.

وسيتم تصنيع الجهاز من السيراميك، رغم أنه ليس من الواضح على الفور ما هي نسبة الخزف الزجاجي المستخدمة.

ولم يتم الكشف عن تاريخ الإصدار الرسمي للجهاز الجديد.

ويُشبه الشكل الخارجي للهاتف التصميم الخارجي لهاتف سامسونج Samsung Galaxy S10.

يأتي الحديث عن هاتف P40 Pro بعد إطلاق ”هواوي“ لهاتفها P30 Pro المغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.47 بوصة بدقة AMOLED بتقنية FULL HD، ومقاوما للماء والأتربة.