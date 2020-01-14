”أبل“ تعلن خبرًا سارًا لمستخدمي ”آيفون“

أعلنت شركة أبل خبرًا سارًا لعملائها الذين كانوا يعانون من أعطال خلال استخدام غطاء البطارية الذكي للآيفون.

وقالت الشركة إنها على علم بالعطل الفني الذي يمنع الهواتف من الشحن.

وتقدم الشركة بدائل مجانية لأغطية الشحن الذكية لمستخدمي أيفون ”XS“ و“XS Max“ و“XR“ بعد أن منعتهم المشاكل الفنية من شحن البطارية المدمجة في الغطاء.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لحسن الحظ، كان سبب الاستبدال عطل بقدرة عمل الأجهزة وليس أمنها.

وأكدت الشركة أنه ليس هناك داعٍ لقلق العملاء الذين اشتروا المنتج من ارتفاع درجة حرارته أو تعريض أي شخص أو أي شيء للخطر.

وبحسب الشركة، صُنعت الأغطية الذكية المعيبة بين شهري يناير وأكتوبر 2019، ويمكن للمستخدمين استبدالها من الشركة نفسها أو من أي مزود خدمة معتمد قادر على فحصها.

وأكدت الشركة أن المنتجات المعيبة سيتم التخلص منها بطريقة ”صديقة للبيئة“، وأن خدمة الاستبدال المجاني تنطبق على جميع الطرازات والألوان المتأثرة بالمشكلة، وستتم تغطية أي بديل لمدة عامين بموجب ضمان جديد.

يذكر أن هذه الأغطية تباع في العادة بسعر 129 دولارًا، وتأتي مزودة ببعض المزايا بما في ذلك رؤية عمر البطارية الممتد على هواتفهم، واستخدام كابلات ”لايتنينغ“ التي تربط سماعات الرأس وأجهزة الشحن.

وتقول ”أبل“ إن غطاء البطارية الذكي يمكن أن يمد عمر البطارية بما لا يقل عن 24 ساعة أخرى.