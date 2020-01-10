الحكومة الأمريكية تقدم هواتف مجانية لمواطنيها عليها برامج تجسس

كشفت مجلة ”فوربس“ الأمريكية، أن الحكومة زودت الأسر الفقيرة بهواتف خلوية رخيصة وأخرى ذكية مجانية عبر برنامج Lifeline Assistance الذي تموله الحكومة.

ووفرت خدمة Assurance Wireless الفيدرالية، جهاز Android مجاني بجانب البيانات والنصوص والدقائق المجانية.

ويعد ذلك الأمر جيدًا لأولئك الذين لا يملكون المال للإنفاق على هواتف Apple أوGoogle الفاخرة، لكن وفقًا للباحثين في مجال الأمن، تم تزويد هواتف أندرويد ببرامج ضارة صينية مثبتة مسبقًا، والتي تعرض بياناتهم الخاصة للخطر، ولا يمكن إزالة أحد أنواع البرامج الضارة.

وقال باحثون في شركة MalwareBytes للأمن السيبراني، إنهم حاولوا تحذير خدمة Assurance Wireless، وهي شركة تابعة لـ Virgin Mobile ، ولم يتلقوا أي رد.

ومن جانبه، تساءل السناتور رون وايدن، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، عن سبب شحن هذه الهواتف في إطار البرنامج، قائلا: ”من الغريب أن أموال دافعي الضرائب قد تذهب إلى الشركات التي تقدم هواتف غير آمنة ومليئة بالبرامج الضارة للعائلات ذات الدخل المنخفض، سأطلب من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ضمان ألا يدفع الأمريكيون الذين يعتمدون على Lifeline Assistance الثمن مع خصوصيتهم وأمنهم“.

ويعتبر الجهاز المتأثر والمستهدف في إطار هذه العملية هو هاتف UMX الذي يتم شحنه بواسطة Assurance Wireless، وفقًا لما ذكره ناثان كولير، كبير المحللين في MalwareBytes.

وعلى الرغم من أن الأداة تبدو وتعمل كبرنامج تحديث لاسلكي، إلا أنها قادرة على تثبيت التطبيقات تلقائيًا دون موافقة المستخدم.