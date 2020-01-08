سامسونغ تضحي بالأداء من أجل سعر أقل لهاتفها ”Fold 2“

ذكر موقع ”MySmartPrice“ نقلا عن مصادر، أن جهاز Galaxy Fold 2 قد يتم تشغيله بواسطة معالج سناب دراغون 855، تماما مثل Galaxy Fold الأصلي.

كما ذكر الموقع أن الكاميرا الأمامية للجهاز القابل للطي ستكون بدقة 10 ميغابكسل والتي من المحتمل استعارتها من سلسلة Galaxy Note 10، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد جهاز Galaxy Fold 2 برقاقات كوالكوم سناب دراغون 855 في جميع أنحاء العالم؛ ما يعني أنه لن يكون هناك إصدار بمعالجات ”أكسينوس“ في أي مكان.

وحسب موقع ”sammobile“ فإن هذه الأخبار جيدة لمحبي ”كوالكوم“، وقد تؤدي إلى تحديثات أسرع للبرامج، وعلى الرغم من أن قرار الشركة فيما يتعلق بنظام الشرائح لا يبدو أنه قد ساعد Galaxy Fold الأصلي في هذا الصدد، فإننا سننتظر ونرى ما إذا كانت الشركة ستتعامل مع هذا الطراز الجديد بطريقة مختلفة.

وذكر الموقع أن جهاز Galaxy Fold هو جهاز مكلّف، ولكن من المهم أن تضع في اعتبارك أن جهاز Galaxy Fold 2 من المفترض أن يخفض حاجز مستوى الأسعار للأجهزة القابلة للطي على حساب بعض المكونات والميزات، إذ إنه ليس خلفا حقيقيا لـ Galaxy Fold الأصلي، وإذا كنت تبحث عن مثل هذا الجهاز مع تجاهل التكاليف، فقد تضطر إلى الانتظار حتى النصف الثاني من عام 2020 عندما يتم إصدار حقيقي خلفًا لـ Galaxy Fold.

ووفقا للموقع، فإنه مع كل ما سبق ذكره فإنه من المنطقي أن تقوم سامسونغ بتجهيز الجهاز القابل للطي بمكونات أقل تطورا قليلا لكن لا تزال قادرة على العمل، ويعد استخدام شريحة سناب دراجون 855 حلاً وسطا جيدا إذا كان ينتج عنه سعر أقل بكثير.

من ناحية أخرى، سيتم الكشف عن كل من Galaxy Fold 2، وGalaxy S20 في نفس اليوم – 11 فبراير – ويجب على Galaxy S20 أن يستخدم الحل سناب دراغون 855 الأحدث والأكثر قوة بدلا من ذلك، وإذا كان لدى Galaxy Fold 2 القابل للطي سعر أعلى بكثير من S20، فقد يكون من الصعب تقبله، مضيفا أنه نأمل أن تتحول الإشاعات السابقة إلى حقيقة وسيطلق Galaxy Fold 2 القابل للطي بسعر أقل من 1000 دولار.