تسريب جديد عن مواصفات وتصميم هاتف آيفون 9

نشر المدون التقني OnLeaks تصميما لهاتف آيفون المنتظر المنخفض التكلفة، والذي سيحمل اسم آيفون 9 أو آيفون SE 2، بحيث يقترب كثيرا من تصميم هاتف آيفون 8، وفقا لما نشره موقع ”ماك رامورز“ التقني.

وأشار المدون الشهير في تغريدته المنشورة على حسابه الرسمي إلى أن ”التصميم المتوقع لهاتف آيفون 9 سيعتمد على شاشة صغيرة 4.7 بوصة من نوع LCD وحواف كبيرة مع زر الشاشة الرئيسية الذي سيعود بمستشعر بصمة الإصبع، مع كاميرا خلفية بعدسة واحدة“.

وسيفتقد الهاتف المنتظر ميزة الضغط الثلاثي الأبعاد 3D Touch، التي كانت تتوفر سابقا في هواتف أبل قبل آيفون اكس، إلى جانب أنه سيحمل أحدث معالجات الشركة A13 Bionic.

أما على مستوى خامة تصنيع هيكل الهاتف، فإن التصميم الموضوع يعكس قدوم الهاتف بإطار معدني من الألومنيوم وظهر الهاتف من خام الزجاج المنقوش، وذلك يعكس اتجاه أبل نحو تخفيض تكلفة الهاتف ليبدأ من سعر 399 دولارا.

من المتوقع أن يأتي الهاتف بسُمك 7.8مم أي أكثر سمكا من آيفون 8 بمعدل 0.5مم، ومن المتوقع أن يصل إلى الأسواق بحلول نهاية مارس من العام الجاري، وسيتوفر بخيارين للذاكرة الداخلية 64 و128 جيجابايت، وبثلاثة ألوان هي الرمادي والأسود والأحمر.