تسريب جديد يكشف تفاصيل هاتف شاومي المنتظر Mi 10 (صور وفيديو)‎

كشفت شركة شاومي Xiaomi النقاب عن هاتفيها المقبلين Mi 10 و Mi 10 Pro دون مزيد من التفاصيل، وعلى الرغم من السرية، أدرج تسريب مزعوم المواصفات الرئيسة للجهازين.

وكانت الشركة الصينية أعلنت أن هاتفها الذكي Mi 10 سيتم تشغيله بمعالج Snapdragon 865، ووفقًا للتسريب الجديد، فإن الهاتف سيكون مزودًا بشاشة OLED مقاس 6.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

وسيتم تزويد الهاتف بكاميرا رباعية تحمل مستشعر Sony IMX686 أساسيًا 60 ميغابيكسل، ويشير التسريب أيضًا إلى إمكانية تكبير رقمي بمقدار 30 مرة، ويدعم الجهاز ببطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم لشحن سلكي بسرعة 40 وات، وشحن لاسلكي بسرعة 30 وات، وشحن لاسلكي عكسي 10 وات.

ووفقًا للتسريب، سيأتي الطراز Mi 10 في 3 نماذج تخزين – ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 128 جيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 128 جيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي (RAM)، وسيصل سعر Mi 10 3.199 يوان.

وعن مواصفات Xiaomi Mi 10 Pro، تم الإبلاغ عن أن Mi 10 Pro يتميز بنفس شاشة OLED مقاس 6.5 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز ، ومعالج Snapdragon 865 نفسه، وبطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة.

ومع ذلك، تختلف سرعة الشحن على طراز Pro عن الطراز القياسي، يدعم Mi 10 Pro الشحن السلكي بسرعة 66 وات، والشحن اللاسلكي 40 وات.

لكن لا يشير التسريب إلى ما إذا كان الشحن اللاسلكي العكسي موجودًا في Mi 10 Pro ، غير أنه بما أن النموذج القياسي يدعم هذه الميزة، يتوقع أن يتمتع طراز PRo أيضًا بميزات الشحن العكسي.

ويكمن الفرق الرئيس بين Mi 10 و Mi 10 Pro في الكاميرا، حيث يقال إن طراز Pro يتميز بإعداد كاميرا رباعية حيث تكون العدسة الأساسية عبارة عن مستشعر 108MP مقترن بمستشعر ثانوي 48 ميغابكسل ومستشعر ثالثي 12 ميغابكسل.

وبخصوص الأسعار تفيد التقارير بأن جهاز MI 10 Pro يبدأ من 3799 يوانًا صينيًا (حوالي 545.58 دولار أمريكي).