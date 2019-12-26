شركة OPPO تطلق رسميا هواتفها الجديدة رينو ”3 و3 برو“ (صورة)

كشفت شركة OPPO النقاب عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية ”رينو 3“ و“رينو 3 برو“، بعد 8 أشهر فقط من إطلاق الجيل الأول من هواتف رينو.

ويعمل ”رينو 3 برو 5G“، على مجموعة شرائح Snapdragon 765 G الجديدة من Qualcomm ويحتوي على شاشة مقاس 6.5 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 90 هيرتز.

ودعمت الشركة هاتف ”رينو 3 برو“ مع شاشة OLED بقياس 6.5 بوصة وتردد 90Hz؛ ما يجعلها أكثر من مثالية، ويعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 765 G، في حين يعد ”رينو 3“ أول هاتف يعمل على مجموعة شرائح Dimension 1000L.

ويوجد في الجزء الخلفي من هاتف ”رينو 3 برو“ إعداد رباعي الكاميرا يضم مستشعرا رئيسيا بدقة 48 ميغابكسل وعدسة بزاوية فائقة الدقة تبلغ 8 ميغابكسل وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 13 ميغابكسل مع تقريب بصري 2x ومستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميغابكسل.

وتقدم OPPO هاتف ”رينو 3 برو“ بأربعة ألوان، وهي: أبيض وأسود وأزرق وصنرايز، ومن المقرر أن يبدأ بيع الهاتف في الصين ابتداء من الـ10 من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

ويبلغ سعر النسخة الأساسية التي تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وتخزين 128 جيجابايت، 3999 يوانا، ما يعادل 571 دولارا، وسيتوفر إصدار 12 جيجابايت / 256 جيجابايت مقابل 4،499 يوان، ما يعادل 643 دولارا.

في حين جاء ”رينو 3 “ مع شاشة FHD + OLED بحجم 6.4 بوصة أصغر حجما ومجموعة شرائح MediaTek Dimensity 1000L أسفل الغطاء.

وفي الجزء الخلفي من الهاتف، يوجد إعداد رباعي للكاميرا مزود بمستشعر أساسي 64 ميغابكسل وعدسة زاوية عريضة 8 ميغابكسل ومستشعر أحادي اللون ومستشعر عمق.

ويشبه ”رينو 3“ إلى حد بعيد ”رينو 3 برو“، ويتميز كلا الهاتفين بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابكسل وبطارية 4.025 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع 30 واط VOOC 4.0 ومستشعر.

وبالنسبة للبرنامج، فإن هواتف OPPO الجديدة من سلسلة Reno 3 سوف تشحن مع نظام ColorOS 7 القائم على نظام Android 10.