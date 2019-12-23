تسريب كامل مواصفات هاتف سامسونغ الجديد ”نوت 10 لايت“

كشف موقع sammobile عن تسريب ورقة المواصفات الكاملة لـ“غالاكسي نوت 10 لايف“، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف الجديد في وقت ما في شهر كانون الأول/ يناير 2020 إلى جانب شقيقه هاتف ”غالاكسي اس 10 لايف“.

وفي وقت سابق، كشفت ”سامسونغ“ عن بعض تفاصيل هاتف غلاكسي الجديد، لكن ظلت العديد من مواصفاته غامضة، قبل أن يقوم موقع WinFuture. de بتسريب تلك المواصفات بشكل كامل.

وتشمل مواصفات ”غالاكسي نوت 10 لايف“ قارئ بصمات الأصابع داخل الشاشة.

وسيكون للجهاز نفس شاشة ”إنفينيتي أو“ مثل شاشة ”غالاكسي نوت 10“ القياسية بحجم شاشة 6.7 بوصة (2400 × 1080 بكسل) وقارئ بصمة بالموجات فوق الصوتية تحتها.

واستخدمت شركة سامسونغ أجهزة استشعار بصمات الأصابع داخل الشاشة لجميع هواتفها التي أطلقت عام 2019، لكن يبدو أن هذا الميزة ستختلف في العام المقبل، وهو يعد إجراء مرحبا به، حيث إن أداء مستشعرات بصمة الإصبع الضوئية التي تستخدمها الشركة ضعيفة.

كما تؤكد ورقة المواصفات التي تم تسريبها أن جهاز ”غالاكسي نوت 10 لايف“ سيتم تشغيله بواسطة معالج Exynos 9810، التي تعمل بنظامي Galaxy S9 وGalaxy Note 9. مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 غيغابايت وذاكرة تخزين قابلة للتوسعة تبلغ 128 غيغابايت.

وفي الجزء الخلفي من الهاتف، هناك إعداد ثلاثي للكاميرا بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا F2.2 عريضة 12 ميغابكسل وعدسة تليفوتوغرافي 12 ميغابكسل F2.4، ولالتقاط الصور السيلفي، توجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

وبلوتوث بخاصية قلم S Pen، وبطارية 4500 مللي أمبير مع شحن سريع 25W، ويحتوي Galaxy Note 10 Lite على بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة تحت الغطاء، وهو أعلى من كل من Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10+. وهناك دعم للشحن السريع 25W كذلك.