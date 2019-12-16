ثلاث ميزات جديدة بـ“واتس آب“ ستحتاج لمعرفتها

أطلق موقع المراسلة العالمي الشهير“ واتس آب“ ثلاث ميزات جديدة في الأسبوعين الماضيين، يحتاج كل مستخدم لأنظمة التشغيل للهواتف الذكية سواء أندرويد أو ios إلى معرفتها، وإليك كل ما هو جديد في تطبيق الدردشة الشهير.

1– تذكير واتس آب

هل تعلم أنه يمكنك استخدام واتس آب لإصدار رسائل تذكير لك؟

في الأسبوع الماضي، أطلق Any. do تطبيق التذكير الشهير مع أكثر من 10 ملايين تنزيل على أندرويد فقط، وقد أنشأ التطبيق شراكة مع واتس آب للسماح للمستخدمين بإنشاء وتلقي تذكيرات داخل عملية الدردشة.

باختصار، بمجرد ربط حسابك على Any. do بحساب آخر لك على واتس آب، يمكن إرسال الخدمة عبر التطبيق، ومنها إرسال نصوص مثل ”ذكرني بتناول الطعام وأنا في طريقي إلى المنزل“.

وعندما يحين الوقت لتنفيذ المهمة المعنية، سيرسل Any. do رسالة إلى حسابك واتس آب لتنبيهك.

2 – انتظار مكالمة واتس آب

إذا كنت تستخدم واتس آب لإجراء الكثير من المكالمات الهاتفية، فربما تكون في موقف كنت فيه على الهاتف مع شخص ما وتحاول جهة اتصال أخرى الاتصال بك.

في السابق، لم يكن واتس آب ينبهك إذا كان شخص آخر يحاول الوصول إليك في نفس الوقت، بدلًا من ذلك، يجب عليك الانتظار حتى تنهي مكالمتك لترى أنك فاتتك واحدة.

كل هذا تغير في تحديث واتس آب مؤخرًا، تمت إضافة انتظار مكالمات، وهذا يعني أنك إذا كنت على الهاتف مع جهة اتصال ويحاول شخص آخر الاتصال بك، فسيظهر إشعار في الجزء العلوي من جهازك، سيسمح لك ذلك برفض المتصل الثاني أو إنهاء مكالمتك الحالية وقبول المكالمة.

3– الدعوة لدردشة واتس آب الجماعية

ومنحت واتس آب لأجهزة آيفون وأندرويد القدرة على اختيار من يمكنه ولا يمكنه الانضمام على الفور لمحادثات المجموعة.