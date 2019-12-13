تطبيق ”أبل“ الذكي ينقذ شابًا من الموت بأعجوبة (فيديو)

قام تطبيق ”سيري“ وهو مساعد ذكي ومتصفح معرفي وأحد تطبيقات شركة ”أبل”، بإنقاذ شاب من الغرق.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”سي إن إن“ الأمريكية، فإن غايل سالسيدو البالغ من العمر 18 عامًا، كان في طريقه للذهاب إلى جامعته في شمال أيوا، عندما اصطدمت سيارة الجيب الخاصة به بقطعة ضخمة من الجليد، وبعدها فقد القدرة على التحكم في عجلة القيادة، واستمرت السيارة في الدوران وهبطت في نهر وينباغو.

وقال غايل إنه لم يكن يعرف ماذا يفعل أو كيف يفكر وسيارته محاطة بالمياه والجليد وأدرك حينها أنه سيموت.

وذكر غايل لصحيفة ”كيمت“، إنه حاول البحث عن هاتفه ولكن لم يجده، فقام بالاستعانة بتطبيق ”سيري“ الصوتي الموجود على هاتفه، والذي يقوم بعدة مهام منها الرد على الأسئلة وتوجيه التوصيات كالحصول على الاتجاهات والمطاعم القريبة وغيرها، وبالفعل تمكن التطبيق من التقاط صوت غايل وهو يصيح ونفذ طلبه بالاتصال برقم الشرطة 911 للقدوم إليه وإنقاذه.

وتواصلت الشرطة مع المسؤولين بإدارة إطفاء مدينة ماسون، والذين وصلوا بسرعة إلى مكان الحادث، ولكن تيارات المياه الشديدة في النهر كانت تعيق خروجه من باب السائق، حيث كان مغلقًا بشكل محكم يمنعه من الخروج، ويقول غايل لقد تجمدت يداي وساقاي تمامًا حيث كانت المياه قوية للغاية.

وصرح الملازم كريغ وارنر من قسم الإطفاء في مدينة ماسون، أنه ظل يساعد غايل مستخدمًا كل قواه للخروج من الماء، وبالفعل تمكن من إخراجه من السيارة، وكانت هناك سيارة إسعاف بانتظاره، وتم تقديم الإسعافات الأولية لعلاجه من حالة الصدمة التي مر بها، ونقل بعد ذلك للمستشفى، ليخرج منه بعد عدة ساعات.