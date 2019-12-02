”سامسونغ“ تكشف النقاب رسميًا عن هاتفها الذكي ”غالاكسي S11“

كشفت عملاق التكنولوجيا العالمية ”سامسونغ”، عن أحدث إصداراتها من هواتفها الذكية Galaxy S11، الذي يحوي سلسلة من الميزات الجديدة الجذرية.

وجاء الإعلان عن الهاتف الجديد، عبر موقع جهاز الرقابة التكنولوجي وحماية الملكية الفكرية الصيني، كما كشفت الشركة أيضًا عن رقم طرازها الدقيق، بالإضافة إلى ميزة سرعة الشحن السريع.

ويتمتع جهاز Galaxy S11 المرتقب بتصميم حقيقي أكثر جمالًا، وستكون الكاميرات متناظرة، بالإضافة إلى أن عدسة التكبير البصري 5x، ستكون مربعة مع شاشة عرض 120 هرتز.

بالإضافة إلى ذلك، يضم الهاتف الجديد ميزتين أولهما: أنه سيعمل على 5G، وهذا يعني أنه سيكون قادرًا على الأخذ بآخر صيحة التكنولوجيا في عام 2019 عبر شبكات الجيل الخامس للأنظمة اللاسلكية، والذي يعزز منافسة ”سامسونع“ في سوق الهاتف، خصيصًا أمام منافستها ”أبل“.

أما الميزة الثانية، فهي أقل إيجابية، حيث تكشف ”سامسونغ“ عن أن Galaxy S11 سوف يدعم سرعه الشحن القصوى من 25W.

ويأتي الإعلان المفاجئ من ”سامسونغ“، ردًا على تسريبات مضللة لأحد أشهر المسربين InsiderIceUniverse فيما يتعلق بمنتجاتها، حيث يظهر بشكل جلي أن تسريب شكل الهاتف يُظهر عدم دقته.