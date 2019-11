لتجنب الإزعاج.. تحكم في عملية إضافتك لمجموعات ”واتساب“ بهذه الخطوات

أطلقت شركة ”واتساب“ مؤخرًا، تحديثًا جديدًا، يتيح إمكانية التحكم في عملية إضافة الآخرين لك داخل مجموعات المحادثات الجماعية، حيث وضع التحديث الجديد زر التحكم داخل إعدادات الحساب، وتاليًا كيفية الاستفادة من هذا التحديث بشكل سهل وسريع على أندرويد و آي أو إس.

أندرويد

قم بفتح إعدادات الحساب داخل التطبيق Settings ، ثم توجه إلى تبويب الحساب Account واختر خصوصية Privacy ، وبعد ذلك ستجد خيار Who can add you to groups والذي يتيح لك ثلاثة خيارات: Everyone والذي يسمح للجميع بإضافتك للمجموعات، وMy Contacts والذي يتيح ذلك فقط لجهات الاتصال المسجلة على هاتفك، أما في حال كنت ترغب في استثناء بعض الجهات من هذا الحق، فعليك اختيار My Contacts except.

وعندما لا يتمكن شخص ما من إضافتك، فيعرض عليه ”واتساب“ إمكانية إرسال دعوة إليك عبر المحادثة الخاصة.

آيفون

بعد الدخول إلى إعدادات التطبيق على حسابك، قم باختيار Account ومنه اختار Privacy ، وعند الدخول على تبويب التحكم في من يضيفك إلى المجموعات، ستجد ثلاثة خيارات، هي: Everyone وMy Contacts ، وبدلًا من خيار استثناء شخص ما من قائمة جهات الاتصال لديك، هناك إمكانية لمنع أي شخص من إضافتك عبر خيار Anyone.